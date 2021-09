- Politikberater: Wahlausgang noch längst nicht entschieden

Der Wahlkampf 2021 gelangt an sein Ende – für alle Parteien war er geprägt von Höhenflügen und Niederlagen. Noch sei aber kaum etwas entschieden, selbst die Briefwahl wird wahrscheinlich nicht das Ruder herumreißen, meint Richard Hilmer, Mitbegründer von infratest dimap und heute Politikberater.

Das Rennen sei noch nicht entschieden, sagte Hilmer – die SPD liege kurz vor dem Wahlsonntag vorne, aber die Union hole auf. Überhaupt würden viele Menschen derzeit nur Absichten äußern, wen sie wählen wollen, aber die könnten sich noch ändern.



Hilmer: Parteienbindung bröckelt





Klima und Migration, aber auch die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands sowie soziale Gerechtigkeit seien zentrale Themen dieses Wahlkampfes. Wählerinnen und Wähler schrieben den Parteien dabei unterschiedliche Kompetenzen zu, so der Politikberater – und das mache die Entscheidung eher schwierig. Die Wählerinnen und Wähler könnten zwar die Stärke der Parteien bestimmen, aber nur wenig Einfluss auf die möglichen Koalitionen nehmen.



Politikberater sieht keine Unterschiede bei Urnen- und Briefwahl





Dieses Jahr wird es mehr Briefwahl als üblich geben – aus Hilmers Sicht habe es aber keine besonderen Ereignisse im Wahlkampf gegeben, die einschneidend an den Wählerinnen und Wählern hätten vorbeiziehen können. Er prognostiziert keinen großen Unterschied zwischen den Ergebnissen aus dem Wahllokal oder per Brief. Allerdings könnten die ersten Hochrechnungen etwas später kommen.