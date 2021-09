- Klimaschutz global: Viel angekündigt - wenig umgesetzt

Dass weltweit etwas geschehen muss, um die Klimakatastrophe noch abzuwenden, ist mittlerweile auch bei den meisten Politikern eingesickert. Dennoch geschieht wenig. Klimaforscher Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft Kiel sieht das Hauptproblem darin, dass zwar viel angekündigt, aber bislang wenig umgesetzt werde.



Fridays for Future demonstriert auf der ganzen Welt. Auch die Berliner Innenstadt wird ziemlich dicht sein. Und auch bei der UN-Generaldebatte in New York nimmt das Thema großen Raum ein. Dort sind die Appelle laut - in Richtung Klimakonferenz in Glasgow Ende Oktober. Dort müssten größere Anstrengungen beschlossen werden!



Professor Gernot Klepper arbeitet am Institut für Weltwirtschaft Kiel. Seine Forschungsschwerpunkte sind dort Klimawandel und Klimapolitik. Die Ankündigung Chinas, keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen zu wollen, ist für ihn ein zweischneidiges Schwert: "Kohle ist der schmutzigste fossile Energieträger und insofern ist das ein gutes Zeichen. […] Aber China hat nicht gesagt, dass sie im Inland aufhören, welche zu bauen – und dort werden im Moment weltweit die meisten Kohlekraftwerke gebaut."

Das Problem sind nicht die Pläne, sondern deren Umsetzung



Die Ankündigungen der internationalen Politik, bis 2050 oder noch früher treibhausgasneutral sein zu wollen, seien laut Weltklimarat ausreichend. Das Problem sei etwas anderes, sagt Klepper: "Das große Problem weltweit, auch in der EU, auch in Deutschland, ist, dass man alle diese Ziele zwar verkündet hat, aber noch nicht die Maßnahmen umgesetzt hat, mit denen man die dann auch erreichen will."

Ein weiteres großes Problem sei die extreme wirtschaftliche Abhängigkeit vieler Länder vom Verkauf fossiler Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas oder Kohle. Dazu zählen Russland, die arabischen Länder aber beispielsweise auch Australien. "Die müssen irgendwie international in die Gemeinschaft eingebracht werden, dafür dass sie mehr leisten müssen, weil sie einen höheren Einkommensverlust haben, wenn sie sich aus den fossilen Energieträgern verabschieden. Da muss man noch viel tun, damit die auch tatsächlich bereit sind, in der Klimapolitik mitzuziehen." Dies könne mit einer Mischung aus Sanktionen und finanziellen Anreizen geschehen, so Klepper.