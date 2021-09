- Neubauer: Klimakrise ist Menschheitsverbrechen

Das Klima ist am Freitag sowohl bei der UN als auch auf der Klima-Demo von Fridays for Future ein Thema. Überhaupt – es wird viel davon gesprochen, Dinge in Sachen Klimaschutz besser zu machen. Aber was kommt in der Praxis davon an? Darüber sprechen wir mit dem Klimaforscher Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft Kiel.