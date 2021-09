dpa/ Jens Büttner Bild: dpa/ Jens Büttner

- Kommt jetzt das Ende des Kabelsalats?

Smartphone, Tablet oder E-Reader haben meist völlig inkompatible Ladekabel. Bei Neukauf gibt es oft ein neues Kabel dazu, das alte wird so zu Elektroschrott. Die EU-Kommission will dies nun ändern – welche Chancen und Hürden das Vorhaben hat, haben wir Alexander Fanta gefragt, der in Brüssel für den Blog netzpolitik.org tätig ist.