- Hungerstreik fürs Klima: "Lasst es nicht zum Äußersten kommen"

Noch immer befinden sich zwei Klimaaktivisten im Hungerstreik, um direkte Gespräche mit den drei Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten zu erreichen. Andreas Lob-Hüdepohl, Mitglied im Deutschen Ethikrat, hat Hochachtung vor dem Anliegen der Hungerstreikenden, sagt aber auch: "Die Botschaft ist angekommen und verstanden."



Nach mehr als drei Wochen haben die meisten Klimaaktivisten ihren Hungerstreik im Berliner Regierungsviertel am Mittwoch beendet. Zwei wollen aber weiter machen. Sie fordern ein Treffen mit den drei Kanzlerkandidaten. Aber die lehnen das ab und haben stattdessen Einzelgespräche nach der Wahl angeboten.

Was passiert da? Ist das Erpressung - oder legitim? Professor Andreas Lob-Hüdepohl ist Theologe an der katholischen Hochschule Berlin und Mitglied im Nationalen Ethikrat. Er sieht zwei Seiten: " Zum einen ist es ein äußerstes Mittel, eine äußerste Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Das gebietet Respekt vor dieser Ernsthaftigkeit in einer Frage, die uns ja alle auch alle berührt. Insofern ist es ein ganz starkes Zeichen und das ist durchaus im Grunde legitim."

Einzelpersonen sollten nicht in Haftung genommen werden



Doch andererseits werde hier ein Druck auf Einzelpersonen aufgebaut – und das findet Lob-Hüdepohl problematisch: "Das grenzt natürlich schon auch an eine Erpressung, die nicht mehr statthaft ist." Sollte einer der Streikenden zu Schaden kommen, würde dies den Wahlkämpfenden angelastet. "Und das ist dann nicht mehr legitim, wenn Einzelpersonen so in Haftung genommen werden."

Lob-Hüdepohl appelliert deswegen an alle – auch an die Hungerstreikenden - , es nicht zum Äußersten kommen zu lassen, denn: "Die politische Botschaft ist ja gesendet – und ich glaube auch verstanden."