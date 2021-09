- Verfassungsschutz: "Unter den Querdenkern sind Extremisten"

Nach der Gewalttat in Idar-Oberstein rückt die Radikalisierung der sogenannten "Querdenker" in den Fokus. Jörg Müller, Leiter des Verfassungschutzes in Brandenburg, sieht eine zunehmende Radikalisierung, die durch Extremisten angefeuert werde.



Die tödlichen Schüsse in Idar-Oberstein auf einen Tankwart, der einen Kunden an die Maskenpflicht erinnerte, haben gezeigt: Die Radikalisierung von Querdenkern und anderen, die sich gegen die Coronamaßnahmen stellen, hat gefährliche Ausmaße angenommen. Andere reden von Mitschuld der AfD an solchen Taten.

Verfassungschutz: "Haben frühzeitig gewarnt"

Brandenburgs oberster Verfassungsschützer Jörg Müller beobachtet AfD wie Querdenker professionell. Er will sich kurz vor der Wahl nicht explizit über eine sich bewerbende Partei äußern, weist aber darauf hin: "Wir haben sehr früh und sehr deutlich vor extremistischen Gefahren im Parlament gewarnt."

Auch wenn die Querdenker-Bewegung in Brandenburg nicht in dem Maße Fuß fassen konnte, wie in anderen Bundesländern, ist die Erkenntnis für Müller eindeutig: "Unter den Querdenkern sind Extremisten. […] Wir stellen auch fest, dass Reichsbürger und andere extremistische Kräfte in diesem Land dieses Thema besetzt haben und versuchen, zur Radikalisierung beizutragen und vor allen Dingen zu einer Destabilisierung unserer doch so wertvollen Demokratie."

"Superspreader" für Verschwörungstheorien: Das Compact-Magazin



Eine große Rolle bei der zunehmenden Radikalisierung spielen die sozialen Medien, dort insbesondere der Messenger-Dienst Telegram, aber auch klassische Medien wie das "Compact-Magazin", über die Verschwörungstheorien verbreitet würden.

Müller setzt sich unter anderem dafür ein, dass Aufrufe zu Gewalt oder gar Mord im Internet genauso schwer geahndet werden sollen, wie im realen Leben.