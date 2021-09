- Experte Stauss: "Wahlkampf ist eben auch Handwerk"

Der Wahlkampf 2021 hatte alles: Pannen, Abstürze und ein erstaunliches Comeback. Dass Olaf Scholz im Moment die Nase vorne hat, hat für den Wahlkampfexperten Frank Stauss viel mit einer guten Vorbereitung zu tun - und noch mehr mit den zahlreichen und haarsträubenden Fehlern der Konkurrenz.



Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl und so langsam macht sich eine gewissen Wahlkampfmüdigkeit breit – auch bei denen, die am Sonntag ihr Kreuz machen soll, meint der langjährige Wahlkampfmanager Frank Stauss. Die Spannung allerdings, so Stauss, sei so groß wie seit langer Zeit nicht mehr: Denn im Gegensatz zu den letzten drei Wahlen wissen man noch immer nicht, wer den Regierungsauftrag bekommen wird.

SPD-Wahlkampf war gut vorbereitet - der der Union nicht



Vorne liegt im Moment SPD-Kandidat Olaf Scholz. Das, meint Stauss, hat vor allem mit einer guten Vorbereitung des SPD-Wahlkampfes zu tun – und zum anderen mit erheblichen Fehlern der Konkurrenz: "Wahlkampf ist eben auch Handwerk", so Stauss, "und all die Pleiten, Pech und Pannen, die wir bei der Union gesehen haben, haben eben auch etwas mit einer mangelnden Vorbereitung zu tun."



Dadurch, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Amtsinhaberin nicht wieder antrete, seien die Menschen gezwungen, bei den Nachfolgekandidatinnen und -kandidaten genauer hinzusehen. "Und jetzt ist eben plötzlich Scholz der Vertraute", so Stauss.

"Laschet hat die schlechtesten Werte in der Geschichte der Wahlforschung"



Das größte Unions-Problem sei jedoch Armin Laschet selber, sagt Stauss: "Er hat nach allen Umfragen, die wir kennen, wirklich auch die schlechtesten persönlichen Werte in der Geschichte der Wahlforschung in Deutschland – und das zieht die Union so runter."

Auch Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock habe sich recht früh einige "Böcke" geleistet und deswegen jetzt kaum noch Chancen auf die Kanzlerschaft – zumal den Grünen am Ende noch taktische Wähler abhandenkommen könnten, die ihre Stimme dann doch lieber der SPD geben würden, um Armin Lascht zu verhindern.