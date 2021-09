- Ab November kein Verdienstausfall mehr für Impfverweigerer

Der Beschluss sei die konsequente Umsetzung eines Bundesgesetzes, so Holetschek. Denn nur jene bekommen keine Lohnfortzahlungen, die in Quarantäne müssen, obwohl sie diese mit einer Impfung hätten abwenden können. Der Beschluss gelte auch nur für Menschen, für die es eine Impfempfehlung gibt. Als es noch zu wenig Impfstoff gab, war diese strenge Umsetzung nicht möglich, so der CSU-Politiker. Jetzt gebe es aber genügend Impfstoff und wer ein Impfangebot habe, solle dies auch nutzen.





Ausnahmen für Menschen, die nicht geimpft werden können





Eine Quarantäne werde von den Gesundheitsämtern angeordnet, so Holetschek - und auch immer wieder behördlich überprüft. Es sei somit nicht möglich, die Quarantäne dem Arbeitgeber zu verschweigen oder zu verweigern. Für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, gebe es Ausnahmen. "Impfen ist der Weg aus der Pandemie", sagte der Politiker.





Weitere Änderungen bei der nächsten Sitzung der Gesundheitsminister geplant





Es werde überlegt, das Infektionsschutzgesetz zu ändern, denn derzeit darf am Arbeitsplatz nicht nach dem Impfstatus gefragt werden. In Kinos oder Restaurants aber schon. Holetschek sagte, darüber werde man noch einmal bei der nächsten Sitzung der Gesundheitsministerinnen und -minister Anfang Oktober sprechen. Angestrebt werde eine bundeseinheitliche Regelung.