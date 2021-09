picture alliance/dpa/POOL UPI/AP | John Angelillo Bild: picture alliance/dpa/POOL UPI/AP | John Angelillo

Di 21.09.2021 | 07:45 | Interviews

- Start der UN-Generalversammlung

Ab dem heutigen 21. September tagt die UN-Generalversammlung, auf der unter anderem US-Präsident Joe Biden sprechen wird. Wir haben deswegen den Experten Prof Dr. Joachim Krause, Direktor am Institut für Sicherheitspolitik in Kiel, gefragt: Was wird die künftige Außenpolitik der USA sein? Und welche Konsequenzen hat das für die Europäer?