Meinungsforschungsinstitute erklären, ihre Umfragen seien repräsentativ, aber sie kommen doch teils zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das sei natürlich, denn es werden unterschiedliche Erhebungsmethoden angewandt, sagt Robert Vehrkamp, Demokratieexperte der Bertelsmann-Stiftung.



Für Meinungsforschende sei schwierig, dass viele Menschen immer flexibler wählten und über keine natürlich Parteibindung mehr verfügten, so der Demokratieforscher. Man könne dann auch mal mit Umfragen danebenliegen - wie bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. "Wenn die Wahlergebnisse anders ausfallen, muss das nicht bedeuten, dass die Umfrage falsch war", sagte Vehrkamp. Viel eher stecke dahinter ein Stimmungswandel oder ein noch nicht abgeschlossener Meinungsbildungsprozess.



Vehrkamp: Deutschland hat sehr zuverlässige Demoskopie





Für Umfragen werden zufällig zwischen 1000 bis 1200 Personen ausgewählt, deren Aussagen jedoch repräsentative Kraft haben, so Vehrkamp. Unterschiedliche Institute haben auch unterschiedliche Befragungs- und Gewichtungsmethoden, was auch die Unterschiede von Umfragen erkläre, die zum gleich Zeitpunkt erhoben wurden. Deutschland habe aber eine "sehr leistungsfähige Demoskopie", deren Niveau auch im internationalen Vergleich "sehr hoch und sehr verlässlich" sei, so Vehrkamp.



Umfragen sind Stimmungsbild, keine Manipulation





Umfragen haben gewiss einen Einfluss, den man auch erforsche, so der Demokratiexperte. Aber Umfragen manipulierten nicht die Wählerinnen und Wähler. "Umfragen sind ein Teil der öffentlichen Meinungsbildung und als solche finde ich sie auch ganz wichtig und eher hilfreich und nicht schädlich vor Wahlen", so Vehrkamp.