dpa Bild: dpa

Mo 20.09.2021 | 09:45 | Interviews

- Jüdisches Laubhüttenfest Sukkot beginnt

Das jüdische Laubhüttenfest Sukkot erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und startet an diesem Montag. In ganz Deutschland sollen in diesem Jahr XXL-Laubhütten errichtet werden. Über die Aktion haben wir mit Rabbiner Max Feldhake gesprochen, verantwortlich für die Aktion "Sukkot XXL" an der Universität Potsdam.