- Deutsche Bischofskonferenz geprägt von Reformdebatten

Die Deutsche Bischofskonferenz kommt zur Herbstvollversammlung zusammen. Sie erlebe ein "hohes Interesse" an der Beteiligung von Frauen in der katholischen Kirche, sagt die Theologin Dorothea Sattler. Doch die Kirche brauche auch starke Veränderungen und mehr Transparenz.



Sattler sagte, sie nehme ein "hohes Interesse" von Bischöfen an der Rolle der Frauen in der katholischen Kirche wahr - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Der Weg für Frauen, um am sakramentalen Dienst teilzunehmen, sei aber in der römisch-katholischen Kirche "noch weit", so die Theologin. "Aber es ist ganz wichtig, darüber im Gespräch zu sein - und wir machen Fortschritte."



Auch Rom stößt Reformdebatten an





Auch in Rom habe Papst Franziskus einen sogenannten "Synodalen Prozess" angestoßen. Dadurch ist das Thema auch global präsent. Es gebe, so die Theologin, auch gute und wichtige Argumente für die Beteiligung von Frauen. Wann dies aber geschehe, könne sie nicht sagen.



Theologin: Es braucht Veränderung und Transparenz in der Kirche





Die zweite Synodalversammlung des Synodalen Weges in der katholischen Kirche in Deutschland in der kommenden Woche werde auch noch einmal die Themen sexualisierte Gewalt und geistlicher Mißbrauch einbringen, so Sattler. Es gebe hier zwischen Bischofskonferenz und katholischer Laienbewegung große Übereinstimmung, dass hier alles aufgedeckt und aufgearbeitet werden muss. Die Theologin sagte, es brauche in der Kirche Veränderung, Transparenz der Strukturen und eine neue Haltung zur Gestaltung menschlicher Beziehungen.