- Berliner Wohnungsdeal – bezahlbare Wohnungen für alle?

Die HoWoGe hat mit 8300 Wohnungen den größten Teil an Wohnungen gekauft – Geschäftsführer Schiller begrüßte den Deal.





Schiller: Übliche Kosten für Sanierungen fallen an



Die Gebäude seien in einem altersentsprechenden Zustand – das Portfolio der Wohnungen umfasse Bauten aus der Jahrhundertwende, aber auch Neubauten, so Schiller. Mehrere Millionen Euro werden noch in Technik und Sanierungen investiert, verteilt über einen Zeitraum von zehn Jahren. Ebenso müssten die Gebäude klimaneutral werden. Der Ankauf sichere, so der HoWoGe-Geschäftsführer, auch den Behalt von bezahlbaren Sozialwohungen, die sonst in ein paar Jahren aus der Mietpreisbindung gefallen wären.





HoWoGe will weiter bauen



Die HoWoGe wolle selbst auch weiter bauen, sagte Schiller – es fehlten aber Baugenehmigungen und bezahlbares Bauland. Der aktuelle Ankauf werde die Baupläne aber nicht beschneiden, so Schiller.