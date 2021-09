- Konzertveranstalter beklagt "Chaos" um Corona-Regelungen

Bei jeder Veranstaltung ist es aktuell eine der wichtigsten Fragen: 2G- oder 3G-Regel? Die eine bietet mehr Sicherheit, die andere mehr Auslastung. Grundsätzlich verständlich findet dies Peter Schwenkow, Konzertveranstalter und Vorstandsvorsitzender der Deutsche Entertainment AG. Aber die Regelungen hätten auch enorme Tücken für seine Branche.

Prinzipiell seien die Regeln für seine Branche verständlich, so Schwenkow. Aber Änderungen werden nur mit 48-stündiger Vorlaufzeit verkündet. "Wir haben das Problem: bei der 2G-Regelung gibt es keine Interpretationsmöglichkeit, bei 3G ist die Frage welchen Test hätten's denn gerne?", so der Veranstalter. Zuletzt habe es bei einem Konzert die 3G-Regelung gegeben - Getestete mussten aber neben der Eintrittskarte noch einmal fast genauso viel für den PCR-Test bezahlen.



Schwenkow: Künstlerinnen und Künstler meiden Deutschland als Spielort



Er habe erlebt, dass es unterschiedliche Zuständigkeiten und viel zu kurzfristige Entscheidungen und dadurch auch Chaos gebe, so Schwenkow. "In Dänemark [...] ist alles offen, in England ist alles komplett offen. In der Schweiz ist es von Kanton zu Kanton unterschiedlich", sagte Schwenkow. Es sei deshalb schwer, genau zu planen - stattdessen müsse man Events auf das kommende Jahr verlegen. Die Künstlerinnen und Künstler seien zwar froh über Auftritte - aber suchten sich aufgrund der komplexen Bedingugen in Deutschland auch andere Spielorte, so Schwenkow.