- Ex-General: Mali und alle weiteren Auslandseinsätze müssen geprüft werden

Malis Militärjunta will nach ihrem Putsch ihre Soldaten von einer russischen Söldnergruppe ausbilden lassen. In Berlin und Paris wird deshalb laut über den Abzug der Truppen aus der UN-Mission in Mali nachgedacht. Ex-Nato-General und Politikberater Hans-Lothar Domröse bezeichnet dies als schwierige Entscheidung, die der Wahlkampf aktuell ausbremse.

Nach dem überstürzten Abzug aus Afghanistan müsse man darüber nachdenken, ob "Stabilisierungsoperationen weit außerhalb Europas Sinn machen", so Domröse. In Afghanistan wäre dies gescheitert – nach 20 erfolgreichen Einsatzjahren, so der Ex-General. Er kritisierte, dass im Wahlkampf keine handfesten Entscheidungen mehr getroffen würden – nicht nur über den Einsatz in Mali, sondern alle Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Söldnergruppe Wagner – Paramilitärs mit russischer Unterstützung?





In Mali wurde geputscht, gleichzeitig trainiere man die Soldaten dort – das sei für ihn ein Widerspruch, so Domröse. Die Operation "Minusma" zusammen mit französischen Soldaten sei heikel – man unterstütze nun eine Junta, die nicht durch Wahlen legitimiert sei und die auch mit der russischen Söldnertruppe Wagner zusammenarbeite, sagte der Militärexperte. Wagner werde straff geführt, sei aber de facto eine Zivilarmee, die aber paramilitäisch agiere, so Domröse. Die russsiche Regierung verneint, mit Wagner etwas zu tun zu haben.



Domröse: Abzug aus Mali wäre "Wahl zwischen zwei Schlechten"



Ein Abzug aus Mali würde derzeit ein Paradoxon bedeuten, so der Politikberater. Ohne die UN-Truppen könnten die Islamisten im Norden Malis erstarken. Gleichzeitig unterstütze man aktuell eine nicht gewählte Regierung. "Wir haben eigentlich nur die Wahl zwischen zwei Schlechten", so Domröse. Vor allem wenn man nicht mehr die Menschenrechte verteidige, dann sei "der Auftrag erledigt".