Selbstoptimierung in der Pandemie: Nachfrage nach OPs steigt

Viel Zeit im Homeoffice und vor der Webcam haben für eine steigende Nachfrage nach Schönheits-OPs gesorgt. Egal ob Botox oder Bauchdeckenstraffung – der Trend hält weiter an. Auch in der Park-Klinik Birkenwerder. Hier mussten sogar neue OP-Säle angemietet werden.

Im Oktober 2020 sei es losgegangen: Die Nachfrage nach Schönheits-OPs sei seitdem angestiegen. "Wir haben vermehrt Anrufe bekommen", sagt Wibke Bodensiek, Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Park-Klinik in Birkenwerder. "Die Menschen sehen sich in den Video-Calls, viele konnten weniger Sport treiben, haben mehr gegessen und das hat bei einigen dazu geführt, auch mal in diesem Bereich (der ästhetischen Behandlungen) zu gucken."

Von Botox bis Bauchdeckenstraffung



Nachgefragt würden kleine Eingriffe – wie Botox-Behandlungen – aber auch größere OPs – wie Bauchdeckenstraffungen, sagt Bodensiek. Nicht alles seien Impulshandlungen gewesen, der Wunsch nach einer Schönheits-OP habe bei vielen schon vor der Pandemie existiert. Doch während der Corona-Krise hätten die Leute mehr Zeit gehabt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Viele hätten auch Geld gespart, weil sie z.B. nicht in den Urlaub fahren konnten. Hinzu komme noch, dass das Homeoffice viel Zeit zur Genesung biete und die Patientinnen und Patienten nach einem Eingriff oft ohne Probleme von Zuhause weiterarbeiten konnten.

"Bei uns ging es sogar soweit, dass wir im Mai diesen Jahres zwei weitere Operationssäle angemietet haben", sagt Bodensiek.