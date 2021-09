- Corona-Hotspot Ischgl: "Multiorganversagen der Behörden"

Tausende von Corona-Fällen zu Beginn der Pandemie sollen ihren Ursprung im österreichischen Skiort Ischgl gehabt haben. Ein "Multiorganversagen der Behörden", nennt es Peter Kolba. Er vertritt eine Klägerin im Prozess gegen die österreichischen Behörden.

In Österreich beginnt am Freitag der erste Prozess gegen Behörden wegen des Corona-Ausbruchs in Ischgl. In dem Zivilprozess klagt die Witwe eines Mannes, der nach dem Urlaub in dem Skiort an einer Corona-Infektion gestorben ist.

"Im Grunde haben wir in Ischgl einen typischen Fall eines Multiorganversagens der Behörden", sagt Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein. Er vertritt die Frau des verstorbenen Mannes. Der zentrale Vorwurf sei, dass man zu spät gewarnt habe und dass Après-Ski-Lokale sowie das gesamte Ski-Gebiet zu spät geschlossen wurden.

Im Frühjahr 2020 wurde Ischgl zu einem Corona-Hotspot. Mutmaßlich Tausende Menschen haben sich dort mit dem Virus angesteckt und die Infektion in alle Welt getragen.