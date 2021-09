Wahl in Russland: Nawalnys Team ruft zum klugen Wählen auf

Am Freitag finden in Russland Parlamentswahlen statt. Doch schon vor der Wahl wurden Kandidaten ausgeschlossen – darunter die Oppositionellen im Team Nawalny. Die rufen nun zum 'klugen Wählen' auf, wie Thomas Kunze vom Moskauer Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung sagt.

Spannend bei der Wahl sei besonders wie die Regierungspartei Einiges Russland bei der Wahl abschneiden werde: "Derzeit sieht es bei Umfragen nicht ganz so gut aus", sagt Thomas Kunze, Leiter des Moskauer Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Und auch das Abschneiden der Kommunisten sehr mit Spannung zu beobachten. "Die Kommunisten bündelt zurzeit ein Protestpotential, was eigentlich die außerparlamentarische Opposition bündeln wollte – die Opposition von Nawalny", so Kunze. Noch gebe es das "Team Nawalny" noch. "Es ruft zum sogenannten klugen Wählen auf. Das heißt: Dieses Team fordert die russischen Wähler auf, in den meisten Wahlkreisen für die Kommunisten zu stimmen", sagt der Russland-Kenner.

Opposition Nawalny von Wahl ausgeschlossen

Doch die Anhänger der kommunistischen Partei setzten sich oft auch aktiv für das Erbe Stalins ein. Besonders die jüngeren Mitglieder seien zum Teil "extremistisch und auch gefährliche Leute".

"Ich erlebe keine Wechselstimmung – ich erlebe eher einen Generationskonflikt", sagt Kunze. Viele Russen der älteren Generationen würden sich eher für die bestehende Machtsituation entscheiden, als etwas Neues und Unabsehbares zu wagen. Die junge Generation sei hingegen eher unpolitisch: "Für sie ist die jetzige Machtstruktur aber viel, viel weniger populär als für ältere Leute."

Von der Wahl ausgeschlossen sei hingegen die gesamte Bewegung Nawalny, sagt Kunze: „Man wollte hier Seitens des Staates nicht zulassen, dass eine außerparlamentarische Opposition zu stark wird.“ Für Putin selbst sei die Wahl eine Art Stimmungstest.