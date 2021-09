Mutmaßlicher Anschlag auf Synagoge in Hagen vereitelt

Jom Kippur – das Versöhnungsfest – ist der höchste jüdische Feiertag. Doch in der nordrhein-westfälischen Stadt Hagen wurden die Besucher der Synagoge gewarnt, sich zu versammeln – Grund war eine "konkrete Gefährdung". Über die Hintergründe berichtet WDR-Reporter Lars Faulenbach.

Hintergrund: Hagen – Vermutlich Anschlag vereitelt

Die Synagoge von Hagen in Westfalen ist offenbar Ziel für einen islamistischen Anschlag gewesen.

Nach Angaben der Polizei wurden vier Verdächtige festgenommen, darunter ein 16-Jähriger. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem Jugendlichen um einen Syrer, der eine Sprengstoffattacke plante. Seine Wohnung wurde durchsucht.

Innenminister Reul (CDU) sprach von einer ernsthaften Bedrohung. Es habe die Gefahr eines Anschlags bestanden; dank eines Polizeieinsatzes habe sie vermutlich abgewendet werden können.

Polizisten hatten die Synagoge gestern mit einem Großaufgebot gesichert. Abends sollte dort der jüdische Feiertag Jom Kippur begangen werden.

Politiker mehrerer Parteien haben erschüttert auf die mutmaßlichen Anschlagspläne auf eine Synagoge in Hagen reagiert.

Bundesjustizministerin Lambrecht sagte, der Vorfall wecke entsetzliche Erinnerungen an den Anschlag in Halle vor zwei Jahren. Es sei unerträglich, dass Jüdinnen und Juden erneut einer so schrecklichen Bedrohungslage ausgesetzt sind.

Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, äußerte sich betroffen. Der Fall zeige, dass die Bedrohung vielschichtig ist und von verschiedenen Seiten kommt.