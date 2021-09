- Zwickauer Grüne wehren sich mit Plakaten gegen rechte Partei

Eine rechtsextreme Kleinpartei provoziert derzeit in Zwickau – mit einem Plakat gegen die Grünen, das auch als Aufruf zur Gewalt gelesen werden kann. Das sah ein Gericht anders, die Plakate dürfen vorerst bleiben. Wolfgang Wetzel, Bundestagsabgeordneter der Grünen aus Zwickau, will eine konfrontative Auseinandersetzung mit rechtsextremen Angriffen.

Er fühle sich von der Plakataktion provoziert und bedroht, so Wetzel, aber "wir sind sowas durchaus gewohnt [...] hier in Sachsen." Man müsse lernen, damit umzugehen. Die rechtsextreme Kleinpartei "Der III. Weg" habe ihn schon in der Vergangenheit belästigt – so klebten Sticker der Partei an seiner Arbeitsstelle und an seiner Haustür. "Die Botschaft ist: wir wissen, wo du wohnst, halt die Klappe", so der Politiker.



Zwickauer Grüne nutzen Plakat-Urteil auf clevere Art



Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, so Wetzel. Er hätte deswegen auch kein Plakat der Rechtsnationalen heruntergerissen. Die Zwickauer Grünen nutzen aber nun das vorläufige Urteil zu ihren Gunsten und plakatieren mit eigenen Plakaten die Stadt. "Der III. Weg" darf im Radius von 100 Metern um die Plakate der Grünen keine seiner provokanten Schilder aufhängen. Das Urteil aber ärgere ihn trotzdem, sagte Wetzel.



Schweigen aus Furcht um den Ruf Sachsens



Es sei auch eine häufige Reaktion in Sachsen, über derartige Provokationen und Angriffe nicht zu reden – "damit nicht weiter ein schlechtes Licht auf unser Bundesland fällt", sagte der Politiker. Das verschlimmere die Sache aber nur: "Man muss diesen Problemen offensiver und konfrontativer begegnen."

Mehr zum Thema

Neonazi-Plakate: Mordaufruf als angebliche Wahlkampfhilfe (tagesschau.de, 15.09.2021)



Gerichtsentscheid: Umstrittene "Der dritte Weg"-Plakate dürfen in Zwickau hängen bleiben (mdr.de, 14.09.2021)