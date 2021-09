- OECD-Bericht 2021: Bildung in der Pandemie

Am Donnerstag hat die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihren Bildungsbericht für 2021 vorgelegt. Deutschland schneide trotz Pandemie souverän ab, verfehle aber Ziele in der vorschulischen Bildung, so der Bildungsforscher Matthias Rumpf vom OECD Berlin Centre.

Parallel zur OECD-Studie wurde auch eine Umfrage veröffentlicht, in der nachgefragt wurde, an wie vielen Tagen die Schule geschlossen war, so Rumpf. "Das Ergebnis ist, dass im vergangenen Jahr in Deutschland im internationalen Vergleich relativ wenige Tage verloren gegangen sind", so der Bildungsforscher. 2021 hätten aber mehr Schulen der OECD-Mitgliedsländer wieder geöffnet - Deutschland jedoch nicht. Es nehme deshalb einen traurigen Spitzenplatz ein, wenn es um Schulschließungen geht, so Rumpf.



13 Prozent ohne abgeschlossene Berufsausbildung





Eine weitere Gruppe im Fokus der Studie sind junge Erwachsene zwischen 25 und 34. Davon haben in Deutschland etwa 13 Prozent keine Berufsausbildung - und dies schlage sich nieder im Gehalt, in der beruflichen Aktivität, aber auch in der Lebensqualität, so Rumpf. "Da ist für Deutschland noch Luft nach oben."



OECD: Vorschulische Bildung eher Betreuung als Pädagogik



Im vorschulischen Bereich ließe sich gesellschaftliche Chancenungleichheit am ehesten ausbalancieren. Hier sei in Deutschland viel investiert worden, sagte Rumpf. Lehrerinnen und Lehrer arbeiteten im OECD-Vergleich aber eher weniger, verdienten jedoch gut. Ganz anders im vorschulischen Bereich: Hier arbeiteten die Menschen viele Stunden und mit zu vielen Kindern auf einmal. Es gehe hier mehr um Betreuung als Pädagogik, sagte der Forscher.



Webtipp:

Die Studie der OECD können Sie kostenfrei als pdf-Datei unter www.oecd.org abrufen.