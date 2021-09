- "Der Klassenrat war der wichtigste Punkt im neuen Schulgesetz"

Kurz vor Abschluss des neuen Berliner Schulgesetzes soll es eine Änderung geben: Die Verpflichtung, einen wöchentlichen Klassenrat einzuberufen, soll entfallen. Der Landesschüler:innenausschuss übt Kritik: Es sei der wichtigste Punkt gewesen, sagt Sprecher Rufus Franzen.

"Das Gesetz selbst ist für uns ein großer Schritt in Richtung mehr Partizipation für die Schüler:innen im Schulalltag", sagt Rufus Franzen. Er ist Sprecher vom Landesschüler:innenausschuss in Berlin. Insbesondere der Klassenrat und die neuen Mitbestimmungsrechte in der Schulkonferenz seien wichtige Instrumente, um die Schulen weiter zu demokratisieren, betont er.

Auch für jüngere Schüler sei ein Mitbestimmungsrecht wichtig. Denn die Schule sei ein guter Übungsort: "Es geht ja darum, jüngere Schüler schon früh an demokratische Strukturen heranzuführen", sagt Franzen.

Schülerschaft wird zu wenig eingebunden



Nach jüngsten Medienberichten soll im neuen Schulgesetz die geplante Verpflichtung, einen wöchentlichen Klassenrat einzuberufen, wieder gestrichen werden. Schulleiter und Lehrkräfte sind demnach nicht mehr verpflichtet, vor dem Klassenrat zu erscheinen. "Das ist natürlich schade", sagt Franzen. Der Klassenrat sei einer der wichtigsten Punkte im Entwurf gewesen. "Ein Klassenrat ist die wichtigste Struktur damit Schülerinnen und Schüler lernen, wie man demokratisch miteinander umgeht."

Auch, dass der Landesschülerausschuss nicht in dem Gesetzgebungsprozess miteingebunden wurde, sieht Franzen als Kritikpunkt. Generell würden die Schülerinnen und Schüler in der Politik nicht genug miteingebunden: "Wenn es um die wichtigen Entscheidungen geht (…) , dann ist es den Vorlagen des Senats immer nur so, dass Eltern und Schulleitung darüber entscheiden", kritisiert Franzen.