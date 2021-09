- Niroomand zu 2G-Modell: Wollen Jugend nicht ausschließen

Bislang habe man das 3G-Modell angewendet, so Niroomand. So war es möglich, dass auch Kinder und Jugendliche in die Hallen dürfen, obwohl sie zum Teil noch nicht geimpft werden können. Ein Schülerausweis sei dann der Nachweis, dass die Unter-18-Jährigen regelmäßig in der Schule getestet würden, so der Sportmanager.





Niroomand zu 2G: Wollen Nachwuchs nicht von Veranstaltungen ausschließen





Die neue 2G-Regelung des Senats würde Einschränkungen mit sich bringen, so Niroomand. Er will, dass beim Beschluss nachgebessert wird: "Der Beschluss sollte auf keinen Fall so stehen bleiben [...]", sagte der Manager. Gerade der Sport bemühe sich um den Nachwuchs. "[Es] wäre fatal, diesen Kreis von unseren Zuschauerzahlen auszuschließen."





Maximale Hallenauslastung ist auch wirtschaftlich wichtig





Er befürwortet das Impfen, das geamte BR Volleys-Team sei ebenfalls geimpft oder genesen - dies werde auch überprüft, so Niroomand. Wirtschaftlich sei es für den Sport auch wichtig, mit neuen Regelungen die maximale Kapazität der Hallen auszuschöpfen.