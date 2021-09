Streik an Charité und Vivantes: Vorbild Jena?

Viele Streikende an Charité und Vivantes blicken sehnsüchtig nach Jena: Dort haben Gewerkschaft und landeseigene Kliniken eine Lösung gefunden, mit der alle Seiten leben können. Philipp Motzke von ver.di Thüringen erklärt, dass das nur mit Hilfe der Politik möglich war.

Der Streik an den landeseigenen Kliniken, Vivantes und Charité, in Berlin ist noch nicht vorbei. Die Gewerkschaft ver.di will einen Tarifvertrag erreichen, durch den die Pflegekräfte deutlich entlastet werden. Vor allem bei Vivantes scheint das aber sehr schwierig zu sein.

Wie eine Einigung aussehen könnte, kann man am Beispiel der Uniklinik Jena sehen: Dort ist es vor zwei Jahren gelungen, einen Tarifvertrag zur Entlastung des Pflegepersonals zu erreichen, ohne dass ein unbefristeter Streik notwendig wurde.

Jena-Modell: Freie Tage für mehr Patienten



Philipp Motzke ist Gewerkschaftssekretär im ver.di-Bezirk Thüringen. Er war damals bei den Verhandlungen dabei. In dem Vertrag, den er mitausgehandelt hat, ist ganz klar festgelegt, wie viele Patienten eine Pflegefachkraft am Tag versorgen darf – und was passiert, wenn es mehr sind: "Die Konsequenz ist, dass der oder die Beschäftigte einen Belastungspunkt erhält – und bei sechs Belastungspunkten erhält man einen Tag bezahlt frei."

Unterstützung der Beschäftigten durch Linke und SPD



Das sie aber nur gelungen, weil sich die Politik frühzeitig auf die Seite der Beschäftigten geschlagen habe. Insbesondere Linke und SPD hätten Druck auf die Klinikleitung gemacht – aber auch finanzielle Unterstützung zugesagt.

Einen verbindlichen Schlüssel zwischen Pflegenden und Patienten wünscht sich Motzke bundesweit: "Wir sehen den Gesetzgeber in der Pflicht. Aber mit Herrn Spahn an der Spitze werden wir das nicht schaffen."