- 50 Jahre Greenpeace Deutschland: "Weiter klare Kante zeigen"

Seit 50 Jahren gibt es die Umweltschutzorganisation Greenpeace in Deutschland. Martin Kaiser, Leiter Internationale Klimapolitik von Greenpeace, will weiterhin "Mut und Hoffnung geben" - und klare Kante zeigen.



Die Umweltschutz-Organisation Greenpeace feiert diesen Mittwoch ihr 50-jähriges Bestehen. Als Geburtsstunde gilt ein Protest gegen unterirdische Atomtests vor Alaska im Herbst 1971. 1980 wurde dann Greenpeace Deutschland gegründet. Die erste Aktion war ein Protest gegen die damals übliche Entsorgung von Dünnsäure in der Nordsee.

Der Geschäftsführer der deutschen Sektion, Kaiser, betonte, die Umweltschutzorganisation werde auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen: "Vor allem wollen wir Mut und Hoffnung geben in den nächsten Jahren, dass wir auch Lösungen haben: Mit den erneuerbaren Energien, die jetzt schnell kommen müssen. und weiterhin klare Kante zeigen, auch beim Green Washing der Automobilindustrie, die weiterhin auf die Verbrenner setzt, aber in ihren Werbematerialien jetzt nur noch von der E-Mobilität spricht."