- Barley zur EU: Neben Dialog auch Sanktionsmöglichkeiten nutzen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält im Europaparlament ihre jährliche Rede zur Lage der Union. Katarina Barley (SPD), Vizepräsidentin im EU-Parlament, fordert die Rechtsstaatlichkeit in den EU-Mitgliedstaaten konsequenter durchzusetzen, sieht aber auch Stärken der Union.



"Was die EU wirklich gut geschafft hat, ist solidarisch zu bleiben in der Corona-Krise", sagt Katarina Barley. Die SPD-Politikerin ist Vizepräsidentin im EU-Parlament. Am Anfang habe es bei Masken und Beatmungsgeräten geruckelt, doch im Laufe der Zeit habe es gut funktioniert.

Barley zu Polen und Ungarn: Dialog reicht nicht aus

Zur Situation der EU-Länder Ungarn und Polen erklärte Barley, die beantragten Strafgelder seien zu spät erfolgt. Die ersten "In den anderthalb Jahren haben die Disziplinarkammern fleißig weiter Richter:innen und Staatsanwält:innen drangsaliert." Und das halte kritische Juristen und Juristinnen davon ab, die Regierung zu kritisieren für den Abbau an Rechtsstaatlichkeit. "Ich finde, das ist dramatisch", so Barley.

Unterscheidung zwischen Regierung und Bevölkerung in Polen

Es sei wichtig, alle Instrumente zu nutzen: "Natürlich Dialog zu führen, immer. Aber auch die Sanktionsmöglichkeiten zu nutzen, die wir haben." Die Möglichkeit, ein Mitgliedsland aus der EU auszuschließen, gebe es nicht, erklärt Katarina Barley. "Das sehen die Verträge nicht vor." Insbesondere in Polen sprechen sich viele für einen Verbleib in der EU aus. "Man muss immer unterscheiden zwischen der Regierung, mit der wir wirklich Probleme haben, und der Bevölkerung, die sehr europafreundlich ist."

Migrationspolitik "Schwarzer Fleck auf der Weste der EU"

In der Migrationspolitik sieht die SPD-Politikerin nach eigenen Angaben keine Einigung zwischen den europäischen Mitgliedsstaaten. "Deswegen finde ich, ist Migrationspolitik wirklich der große schwarze Fleck auf der Weste der Europäischen Union." So werde es etwa bei der Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan nur einzelne Länder geben, die sich dafür entscheiden. Deutschland werde nach Barleys Einschätzung dazu gehören.