- Deutschlands Einfluss auf dem Westbalkan wird überschätzt

Bundeskanzlerin Merkel besucht aktuell die Länder des Westbalkans und will vor Ende ihrer Amtszeit die Beziehungen vor allem zu jenen Staaten stärken, die als EU-Beitrittskandidaten gelten. Doch auch andere Weltmächte buhlen um Einfluss in der Region, sagt Florian Bieber, Südosteuropa-Experte der Universität Graz.

Von den sechs Staaten des Westbalkans seien derzeit nur Serbien und Montengro in der engeren Auswahl für einen EU-Beitritt, so Bieber. Doch es gibt noch größere Probleme bei den Themen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ebenso blockiere EU-Mitglied Bulgarien aktuell Gespräche mit Nordmazedonien und Albanien.



Bieber: Deutschland findet gegenüber Westbalkan nicht die richtigen Worte





Deutschland sei eines der Ländern, dass sich in der Vergangenheit zwar für einen Beitritt eingesetzt habe - aber gleichzeitig nicht immer die richtigen Worte bei Verfehlungen gefunden habe, so Bieber. Bundeskanzlerin Merkel werde hingegen in ihrer Rolle oft überschätzt - der Balkan habe nicht die allerhöchste Priorität für sie, so der Wissenschaftler. Ebenso werden einige Führungsfiguren als "Merkels Produkt" verstanden und kritisiert.



Russland und China streben nach Einfluss auf dem Westbalkan





Der Einfluss Russlands oder Chinas auf dem Balkan ist gestiegen, dies gelänge aber nur, weil die EU schwach sei, so der Politikwissenschaftler. Die Mächte nähmen Einfluss in unterschiedlichen Bereichen wie Wirtschaft, aber auch Kultur. Und: Lokale Eliten nutzten das Machstreben der unterschiedlichen Parteien aus, um diese gegeneinander auszuspielen und dabei eigene Interessen zu verfolgen, so der Südosteuropa-Experte.