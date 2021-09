IMAGO / Rainer Weisflog Bild: IMAGO / Rainer Weisflog

Mo 13.09.2021 | 15:25 | Interviews

- Warnstreik bei Asklepios Brandenburg

Nicht nur die Beschäftigten in Berliner Kliniken streiken derzeit. In Brandenburg stagnieren die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den Asklepios Fachkliniken. Ab nächsten Dienstag wird in den psychiatrischen Kliniken erneut gestreikt werden, erklärt Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke.