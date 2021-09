dpa Bild: dpa

Mo 13.09.2021 | 13:05 | Interviews

- Impfwoche will "die letzten Unentschlossenen erreichen"

Ob auf dem Schiff, in der S-Bahn oder vor dem Döner-Imbiss – überall dort kann man sich in Berlin in dieser Woche gegen Corona impfen lassen. Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes Berlin, Mario Czaja, hofft, dass sich die Impfquote so noch einmal um vier bis fünf Prozent steigern lässt.