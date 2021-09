- Politik-Experte: "Echter Aufbruch" kam beim Triell zu kurz

Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) haben sich erneut ein TV-Triell geliefert. Was ein Schlagabtausch sein sollte, war allerdings zu oft eine "Plauderrunde", meint der Politik-Psychologe Thomas Kliche. Ein nötiger "echter Aufbruch" sei nur am Anfang und Ende von Baerbock angesprochen worden.



Der Politik-Psychologe Thomas Kliche hat ein vernichtendes Urteil über das TV-Triell der drei Kanzlerkandidierenden gesprochen. Das große Problem sei: Zwei der Parteien seien in den letzten Jahren in der Verantwortung gewesen für Deutschland - SPD und CDU - und nur komme die Frage zu kurz: Wie kommt was Neues in das Land? Das sei vor allem angesichts eines möglichen "Klima-Kollaps" wichtig zu diskutieren, so Kliche.

Viel Beschwichtigung, zu wenig Aufbruch beim Triell







Die Gewichte der Themen seien untergegangen in einer "freundlichen Plauderrunde", urteilt Kliche. Zudem könne man in so einer exklusiven Dreier-Runde gut über andere herziehen, etwas über Die Linke. Es habe viel Beschwichtigung gegeben mit dem Tenor: Wir sind professionell, wir kriegen das hin. Ein aus Sicht von Kliche notwendiger "echter Aufbruch" sei nur zu Beginn und am Ende von der Grünen Annalena Baerbock angesprochen worden.

Scholz am überzeugendsten



SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte laut einer ARD-Blitzumfrage die zweite Fernseh-Debatte am Sonntag für sich entschieden. 41 Prozent der Zuschauer fanden ihn am überzeugendsten. Auf Platz zwei landete Unions-Kandidat Armin Laschet mit 27 Prozent vor Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock mit 25 Prozent.