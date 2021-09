- Anreize für Ungeimpfte – "Keine Wunder erwarten"

Mit einer Aktionswoche soll ab kommendem Montag noch einmal für die Corona-Impfung geworben werden. Impfgegner erreiche man damit nicht, so Politikwissenschaftler Felix Hartmann von der Humboldt-Universität zu Berlin. Zögernde Impfwillige bräuchten unterschiedliche Anreize, um sich immunisieren zu lassen – Geld könnte einer sein.

Nur ein kleiner Teil der Befragten der Studie meinte, dass sie Covid-19 für nicht gefährlich hielten und sich deshalb nicht impfen ließen. Die größere Teil hatte unterschiedliche Bedenken: Welche Nebenwirkungen gibt es? Wie effektiv ist die Impfung und wie gut ist sie erforscht?



25 oder 50 Euro – was erhöht die Impfbereitschaft?



Die Impfkampagne ab Montag setzt vor allem auf einfachen Zugang und auf mehr Freiheiten für Geimpfte. Insgesamt ließe sich so die Impfquote auf 72 Prozent erhöhen, so Hartmann. Will man diese Quote noch einmal erhöhen, müssten finanzielle Anreize gesetzt werden. Hierzu wurde abgefragt, ob 25 oder 50 Euro die Bereiztschaft erhöhten, sich impfen zu lassen – die höhere Summe konnte sich durchsetzen. Konsequente Impfgegnerinnen und -gegner jedoch, so der Politikwissenschaftler, ließen sich damit nicht überzeugen.



Unterschiedliche Strategien wirken bei unterschiedlichen Gruppen





Nicht alle Strategien wirkten gleichermaßen gut – beispielsweise seien mehr Freiheiten vor allem für Jüngere ein Anreiz. Der niedrigschwellige Zugang zur Impfung beim Hausarzt sei wiederum für Ältere attraktiver, so Hartmann. "Man sollte sich von diesen Reizen keine Wunder erwarten", sagte der Forscher. Insgesamt ließe sich mit unterschiedlichen Strategien eine Impfquote von 75 Prozent herstellen – aktuell liegt die Quote etwa bei 67 Prozent. 85 Prozent gelten als Wert, ab dem die gewünschte Herdenimmunität hergestellt ist. Ob es gelingt, diesen Wert zu erreichen, hänge auch noch einmal von neuen Anreizen ab, so Hartmann.