picture alliance / dpa Themendienst Bild: picture alliance / dpa Themendienst

Do 09.09.2021 | 11:05 | Interviews

- Wovor fürchtet sich die deutsche Bevölkerung?

Jährlich wird in einer Studie ermittelt, wovor sich die Deutschen am meisten fürchten. In diesem Jahr ist die Sorge vor der Verschuldung durch die Corona-Krise besonders groß. Doch daneben gibt es noch andere Ängste, sagt der Politikwissenschaftler Manfred Schmidt.