- Angespannter Mietmarkt: "Wir müssen den Mietanstieg stoppen"

In Städten und Metropolen ist der angespannte Mietmarkt ein wachsendes Problem, in Berlin einmal mehr, nachdem der Mietendeckel gescheitert ist. Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbunds, beklagt, dass das Thema Wohnen im Wahlkampf bisher keine große Rolle spielt.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt hat, weil ein Land kein Recht hat, in die Höhe der Wohnungsmieten einzugreifen, geht Berlin jetzt einen anderen Weg. Der Berliner Senat will eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen. Das Ziel: Durch eine Länderöffnungsklausel sollen Länder in angespannten Mietmärkten eben doch eingreifen können.

Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbunds, sagt: "Das was die Berliner machen, ist rechtlich möglich und wenn es wirklich zum Erfolg führt, ist das ein interessanter Weg." Ein Mietendeckel sei ein richtiger Weg insofern, dass er ermöglicht, Mieten für einen bestimmten Zeitraum zu stoppen. "Und das halten wir als Mieterbund für eine vernünftige, interessante Idee."

Im Bundestagswahlkampf habe man sich bisher zu wenig mit Sachthemen und zu viel mit dem Erscheinungsbild der Kanzlerkandidaten beschäftigt, sagt Siebenkotten. Das ändere sich jetzt etwa durch Wahlarenen, "aber das Wohnen hat bisher nicht die Rolle gespielt, die es eigentlich haben müsste." In den Parteiprogrammen stehe einiges zum Wohnen und zur Mietbegrenzung drin.

"Wir müssen den Mietenanstieg stoppen und zwar auch im Bestand", fordert der Präsident des Deutschen Mieterbunds. Der Verband hat einen Mietenstopp für sechs Jahre vorgeschlagen. In dieser Zeit müssen dann "ordentlich gebaut werden." Außerdem müsse dafür gesorgt werden, dass Wohnraum bezahlbar bleibt, so Lukas Siebenkotten.