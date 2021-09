- ver.di ruft zum Streik auf bei Vivantes und Charité

Der Streik an den Krankenhäusern soll am Donnerstagmorgen in der Frühschicht beginnen. Die Probleme seien sowohl bei Vivantes als auch bei der Charité identisch, so Splanemann. Er sagte, die Überlastung des Personals bekämen auch die Patienten zu spüren: "Deswegen ist es notwenidg, mehr Personal ins Krankenhaus zu kriegen und die Beschäftigten zu entlasten." Er schätze den Vorschlag von Vivantes, die Leistungen nach den vorhandenen Kräften einzuplanen, "aber eine wirkliche Lösung ist das nicht", sagte der Gewerkschafter.





ver.di schließt Verschärfung des Streiks nicht aus





Es seien viele Beschäftigte zum Streik aufgerufen worden, aber nicht alle, so Splanemann. Es werden vielleicht Operationstermine verschoben, vielleicht kommt es auch zu einigen Bettenschließungen. Es werden aber keine Erkrankten durch den Streik gefährdet oder vernachlässigt. Der ver.di-Vertreter schließt aber nicht aus, dass es eine Verschärfung des Streiks gibt, sollten sich die Arbeitgeber nicht bewegen.





Politik muss bei Lösung mitziehen





Der Blick richte sich auch auf die politisch Verantwortlichen, in Berlin der Senat. Die Politik habe auch grundsätzlich Verständnis für eine Lösung, die die Situation in den Krankenhäusern entschärfen könne, so Splanemann.