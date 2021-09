- Wie der Terror Europa verändert hat

Vor sechs Jahren wurde Paris von schweren islamistischen Attacken getroffen, 130 Menschen starben am 3. November 2015. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Attentäter und ihre Helfer. Wie sich die Sicherheitslage seitdem verändert hat, weiß ARD-Sicherheitsexperte Holger Schmidt.

Hintergrund: Prozess um Bataclan-Anschlag von Paris

Begleitet von strengen Sicherheitsmaßnahmen hat in Paris der Prozess um die islamistischen Terroranschläge vor sechs Jahren begonnen.

Angeklagt sind 20 Verdächtige, unter ihnen der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam; er gilt als einer der Haupttäter und einziger Überlebender des Terrorkommandos. 13 weitere Angeklagte sollen mutmaßliche Unterstützer gewesen sein. Gegen sechs andere Beschuldigte wird der Prozess in Abwesenheit geführt.

Bei der Anschlagsserie am 13. November 2015 hatten Extremisten in der Konzerthalle "Bataclan" sowie in Bars und Restaurants 130 Menschen erschossen. Es gab 350 Verletzte.