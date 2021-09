- Corona und die Auswirkung auf Eltern

Die Psyche der Berliner Eltern hat besonders stark in der Corona-Krise gelitten: Ängste, Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit – all das haben Eltern während der Pandemie deutlich häufiger erlebt. Darauf deutet eine Datenanalyse von rbb|24 hin. Haluka Maier-Borst kennt die Einzelheiten.

84 Prozent aller alleinerziehenden Mütter in Berlin klagten zumindest manchmal über Angst, Nervosität und Ruhelosigkeit. Zum Vergleich: Bundesweit waren es nur 71 Prozent. Aber auch Eltern in Partnerschaften klagten über psychische Probleme. 69 Prozent aller Mütter mit Partner klagten über Ängste, 54 Prozent aller Väter mit Partnerin. Das waren fünf beziehungsweise neun Prozentpunkte mehr als im Bundesschnitt. Bei alleinerziehenden Vätern ist die Datenlage für statistische Aussagen zu dünn.



Woran diese Mehrbelastung liegt, ist schwer zu sagen. Verschiedene Erhebungen deuten darauf hin, dass grundsätzlich das Leben in Städten in der Pandemie belastender war als auf dem Land. Ein Teil der Erklärung für Berlin im Speziellen könnte aber auch die Überforderung mit dem Organisieren der Kinderbetreuung sein. So geben 50 Prozent der Mütter in Partnerschaften und 56 Prozent der Väter in Partnerschaften an, sie seien erschöpft, weil sie die Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllen müssten und ihnen das nicht gelinge. Zum Vergleich, bundesweit waren es nur 45 Prozent.