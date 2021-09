- Forscher: Verkehrswende muss attraktiver werden

In München hat am Dienstag die IAA Mobility, die Internationale Automobil-Ausstellung, eröffnet - nicht ohne Protest von Klima- und Umweltaktivisten. Warum aber kommt die Bevölkerung so schlecht vom Auto los? Es ist bequem und es fehlen attraktive Angebote um zu wechseln, sagt Christian Winkler vom Institut für Verkehrsforschung.

Das Auto sei in vielen Fällen immer noch das schnellste Transportmittel - es steht vor der Tür, man parkt in der Nähe vom Ziel. Ein eigener PKW sei auch relativ günstig, so Winkler. Zudem sei es auch bequem und wetterunabhängig. "Es sind gewissermaßen die eigenen vier Wände, in denen man sitzt und zum Ziel kommt", so der Forscher.



Nur ein Prozent E-Autos oder Hybrid-Autos





Mehr Menschen kaufen derzeit Elektroautos, so Winkler, doch der Bestand an E-Autos und Hybrid-Autos liege gerade mal bei einem Prozent. Für eine Verkehrswende brauche es zudem mehr Angebote, wie Menschen ihre Wege in der Stadt mit Bus, Bahn oder Rad erledigen können, so Winkler. Auch Pendler müssten eine bessere Infrastruktur vorfinden.



Forschungsprojekt "ariadne" hilft beim Daten-Sammeln





Das Institut für Verkehrsforschung ist auch verantwortlich für das Projekt "ariadne" zur Energiewende in Deutschland bis 2050. Die Verkehrswende, so der Forscher, sei ein Aspekt davon und man sammele Daten, um auch die Politik zu überzeugen.