- Arbeitgeber legen neues Angebot vor

Den Kliniken von Vivantes und Charité droht ein Streik – es geht um die Entlastung des Pflegepersonals sowie Tarifverträge für Angestellte in Tochterunternehmen. Dorothea Schmidt, Geschäftsführerin Personalmanagement bei Vivantes, hofft noch auf eine baldige Einigung.

Es droht ein Streik in den Berliner Kliniken und zwar bei beiden großen Betreibern: Charité und Vivantes. Die Beschäftigten wollen ab Donnerstag unbefristet in Streikt treten, weil sie für das Pflegepersonal bessere Arbeitsbedingungen wollen und für die Beschäftigten in den Bereichen Reinigung, Transport und Küche eine bessere Bezahlung.

Beide Arbeitgeber haben nun Angebote vorgelegt, die der Gewerkschaft Ver.di aber nicht reichen. Vivantes hat daraufhin ein verbessertes Angebot gemacht, so Dorothea Schmidt, Geschäftsführerin Personalmanagement bei Vivantes und damit die Verhandlungsführerin auf Arbeitgeberseite. Die Reaktion der Gewerkschaft sei durchaus positiv gewesen. Man werde nun weiter verhandeln. Aus ihrer Sicht gebe es momentan "keine Notwendigkeit für Streiks“.

Arbeitgeber in einem Dilemma



Die Arbeitgeber hätten sich lange schwergetan, die Verhandlungen überhaupt zu führen, erklärt Schmidt. Dort sei man in einem Dilemma gewesen, ob man überhaupt einen Tarifvertrag verhandeln dürfe. Dass Veränderungen im Klinikbereich nötig sind, da sei man sich mit Ver.di ohnehin einig, so Schmidt.

Vivantes hat Ver.di unter anderem angeboten, dass sich der Leistungsumfang der Kliniken künftig nach dem vorhandenen Personal richtet. Das soll zur Entlastung der Mitarbeiter beitragen. Ziel der Arbeitgeber sei es, dass die Belastungen in den Kliniken überhaupt erst nicht entstünden, damit nicht hinten raus ausgeglichen werden müsse, so wie von den Gewerkschaften gewünscht, sagt die Arbeitgebervertreterin.