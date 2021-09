- Schulverband: "Man geht hier von einem veralteten Schulmodell aus"

Die Quarantäneregelungen für die Schulen werden einheitlicher. Zukünftig sollen nur noch direkte Kontaktpersonen für fünf Tage in Quarantäne mit der Option sich freizutesten. Die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes Deutschland, Gudrun Wolters-Vogeler, sieht die neuen Regeln kritisch. Sie hätten nichts mit dem Schulalltag zu tun.



Es wird neue Quarantäne-Regeln an den Schulen geben. Obwohl die für Berlin und Brandenburg zum Teil gar nicht so neu sind. Aber jetzt soll es bundeseinheitlich gelten: Bei Corona-Infektionen in der Schule soll nur noch der direkte Sitznachbar des Kindes, des Jugendlichen und weitere, enge Kontaktpersonen fünf Tage in Quarantäne. Danach kann er, beziehungsweise sie sich sozusagen "freitesten". Angewandt werden sollen die Regeln aber nur, wenn es Lüftungs-, Masken- und Testkonzepte in den Schulen gibt.

Kein Omnibussystem mehr



Gudrun Wolters-Vogeler, Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungverbandes Deutschland, findet die neuen Quarantäne-Regeln "schwierig", weil man hier von einem völlig veralteten Schulmodell ausgehe. Es gebe schließlich Gruppenarbeiten, weshalb man mehr Kontakte mit anderen Schülern habe. Es gebe kein Omnibussystem mit Frontalunterricht mehr. "Das ist nicht die Realität in den Schulen“, sagt Wolters-Vogeler. In der Praxis werde es wohl wie bisher sein, dass die Gesundheitsämter dezidiert abfragen, wer mit wem Kontakt gehabt habe.

Abfrage des Impfstatus mache Sinn



Von der Abfrage des Impfstatus halte sie dagegen sehr viel, da es bedeute, dass ein Lehrer nicht mit in Quarantäne müsse, wenn es einen Fall in einer Klasse gebe. Man müsse nur wissen, ob derjenige geimpft ist. Es müsste systematisch abgefragt werden. Auch für die Lehrer sei es keine große Aufregung mehr. Ein weiterer Punkt: "Wir haben einen großen Fachkräftemangel.“ Der würde sich bei weitreichenden Quarantänemaßnahmen für die Lehrer weiter verschärfen.