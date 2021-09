dpa/ picture alliance/ Jörg Carstensen Bild: dpa/ picture alliance/ Jörg Carstensen

Mo 06.09.2021 | 17:05 | Interviews

- Kollatz: Gesprächsangebot von Vivantes liegt vor

Ab Donnerstag könnte es zu unbefristeten Streiks an den landeseigenen Kliniken Charité und Vivantes kommen. Es geht um eine Entlastung des Pflegepersonals und die Tarifverträge von Angestellten in Vivantes-Tochterunternehmen. Er hofft, dass man sich vorab in Gesprächen einigen kann, sagte Matthias Kollatz (SPD), Berliner Finanzsenator und Aufsichtsratchef bei Vivantes.