- Berlin als Quelle der Inspiration

In Berlin beginnt die Modemesse "Fashion Week" – erstmals im September statt im Juli. Dadurch soll sich die Messe effektiver in den internationalen Schauenkalender einfügen. Modeexperte Oliver MacConnell hofft, dass sich die Stadt und ihre Designer wieder mehr auf ihre Tradition besinnen.



Berlin ist ein relevanter Schauplatz von Musik, Film, Kunst und Mode. "Wir wollen ihn in der internationalen Wahrnehmung stärken“, sagt Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop.

Am 6. September startet die Berlin Fashion Week. Sie wurde extra vom Juli in den September verlegt, damit sie nicht mit den Modeschauen in Frankreich kollidiert und die internationale Wahrnehmung dadurch eher gewährleistet wird.

Fester Platz als Inspirationsquelle

Oliver MacConnel, Modeexperte und Unternehmensberater in der Modebranche sieht Berlin zunächst als eine Quelle der Inspiration: "Da hat Berlin einen festen Platz.“ Die wirtschaftliche Relevanz der Mode sei weniger gegeben. Hier könne man nur zulegen, wenn Geld in die Stadt hineinfließe, "aber nur durch interessiertes Publikum und nicht durch die Einkäufer“, so MacConnel.

Die Berliner Modemacher könnten von anderen Städten lernen, indem sie in Berlin die eigene, gelebte Tradition wieder in den Mittelpunkt rücke. Man müsse auch in der Mode eine eigene Haltung finden und weniger nach Mailand oder Paris blicken, sagt Oliver MacConnel.