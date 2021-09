- Engelen-Kefer: "CDU und FDP wollen die Geringverdiener weiter schröpfen"

Beim Sozialgipfel diskutieren die Spitzen der Parteien am 6. September vor dem Brandenburger Tor über soziale Gerechtigkeit und Sozialpolitik. Die Landesvorsitzende des Sozialverbands Berlin, Ursula Engelen-Kefer (SPD), wirbt für Nachbesserungen vor allem in der Pflege und bei den Mieten.



"Die Baustellen der Politik sind groß: die Verschärfung der sozialen Spaltung durch die Corona-Pandemie, die Ausgestaltung einer bedarfsgerechten Pflege, Armut durch Arbeit und drohende Altersarmut sowie bezahlbares Wohnen“: Das Berliner Sozialgipfelbündnis richtet in einem sechs Seiten starken Papier seine sozialpolitischen Forderungen an die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der Berliner Parteien. Am 6. September haben diese die Möglichkeit darüber bei einer Podiumsdiskussion am Brandenburger Tor zu debattieren.

Bedürftige und Angehörige immer häufiger zur Kasse gebeten



Ursula Engelen-Kefer, Berliner Landesvorsitzende Sozialverband Deutschland, ist es wichtig, dass man seitens der Politik ehrlich bleiben müsse, vor allem bei der Finanzierung in der Gesundheits- und Sozialpolitik. CDU und FDP wollten die Geringverdiener weiter schröpfen, so Engelen-Kefer, die auch Mitglied in der SPD ist. In der Pflege würden die Bedürftigen und die Angehörigen immer mehr zur Kasse gebeten: "Die Pflegekosten in den stationären Einrichtungen steigen nach oben.“ Das könnten sich viele Rentner und Angehörige kaum noch leisten. Bei den Arbeitnehmern in der Pflege liege außerdem vieles im Argen. Hier müsse nachgebessert werden.

Hohe Mieten als sozialpolitisches Problem



In der Sozialpolitik und in der Wohnungspolitik gehe aus Sicht Engelen-Kefers vieles ins Uferlose. Berlin sei hier durch seine hohe Anzahl von Mietern besonders betroffen. "Miete und Wohnen ist immer mehr ein sozialpolitisches Problem“, sagt sie. Aber auch die Klimakrise sei zunehmend sozialpolitisch relevant, gerade wenn es um den Wohnort und die Mobilität gehe.