- Caritas-Präsident: "Das ist keine generöse Handlung"

Die Gesundheitsminister der G20-Staaten wollen eine Impfpakt für ärmere Länder, auch Deutschland will sich mit 100 Millionen Impfdosen beteiligen. Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbands, kritisiert, dass viele westliche Länder durch gesonderte Verträge mit den Herstellern erst für eine Verknappung von Impfstoff gesorgt hätten.



Deutschland will bis Ende des Jahres 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff der internationalen Impfkampagne zur Verfügung stellen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt.

Seit dem 5. September sitzen die G-20 Gesundheitsminister zusammen, also die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Industrieländer der Erde, und beraten unter anderem über die Immunisierung der Weltbevölkerung. Stichwort hier ist Covax, das internationale Impfprogramm.

Westliche Länder Schuld an der Verknappung



Peter Neher, der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, sieht es zwar als einen Schritt in die richtige Richtung an, allerdings hätten viele westliche Länder durch gesonderte Verträge mit den Herstellern erst für eine Verknappung von Impfstofenf gesorgt. "Insofern ist das ein bisschen wie das Feigenblatt", sagt Neher.

Auch deshalb laufe das weltweite Impfen nicht an. Drei Viertel der weltweit produzierten Impfstoffe seien an genau zehn Ländern weltweit gegangen. "In Hinblick auf die gesamte Weltbevölkerung sei es egoistisch." Und nachhaltig sei es auch nicht, da durch die Verknappung in anderen Ländern neue Virusvarianten entstehen könnten, dadurch Lieferketten unterbrochen würden und die westlichen Länder davon dann auch betroffen wären, erklärt Neher.

Den Entwicklungsländern stünden die Impfstoffe genauso zu



Dass Deutschland nun Impfstoff zur Verfügung stelle, sei nur selbstverständlich. "Wir sollten das nicht als generöse Haltung sehen. Den Ländern weltweit stehen diese Impfstoffe genauso zu wie uns“, sagt Neher. Er spreche sich dafür aus, auch die Patente für die Impfstoffe freizugeben, um die Produktion anzukurbeln. Allerdings sei der Widerstand zu groß, weshalb er sich für Kooperationen mit Pharmaunternehmen ausspreche. Eigenständige Produktionsstätten könnten dann in den jeweiligen Entwicklungsländern entstehen.