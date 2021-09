dpa/ pictue alliance/ Peter Endig Bild: dpa/ pictue alliance/ Peter Endig

Fr 03.09.2021 | 15:25 | Interviews

- Lehrerverband: Abfrage des Impfstatus nicht unbedingt nötig

Ob jemand vollständig geimpft ist, darf nun auch unter anderem an Schulen abgefragt werden. In ihrer Schule gehe sie dies pragmatisch an, sagte Kathrin Wiencek, Lehrerin und Landesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Berlin/Brandenburg. Für sie würde ein anderer Aspekt den kommenden Herbst und Winter noch erleichtern.



Prinzipiell brauche es nicht die Abfrage des Impfstatus, sagte Wiencek, denn an den Schulen werden die Lehrkräfte getestet und müssen eine Maske tragen. Lehrerinnen und Lehrer zeigten entweder ihre Nachweise, dass sie geimpft oder genesen oder getestet sind. "Ich führe darüber aber nicht Buch", so die Lehrerin. Wer nicht erkrankt sei, werde eingesetzt. Sie schätze, dass sich etwa 90 Prozent der Lehrkäfte haben impfen lassen.



Wiencek: Allgemeine Testpflicht an Schulen nur unter bestimmten Voraussetzungen



Warum sich jemand nicht impfen lasse, spiele keine Rolle für sie - aber diese Personen müssten getestet sein. Viele Lehrkräfte waren zudem froh, als sie zu Beginn der Impfkampagne priorisiert wurden. Eine allgemeine Testpflicht sei nur dann dann sinnvoll, sagte Wiencek, wenn geklärt ist, welche Personengruppen wie stark infektiös sind.



Wiencek wünscht sich auch geimpfte Schülerinnen und Schüler



In diesem Jahr sehe sie zwar einen erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen, aber der Anstieg sei nicht so rasant wie im vergangenen Herbst. "Deswegen hoffe ich (...), dass wir halbwegs glimpflich bis zum Winter kommen", so die Landesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes Berlin/Brandenburg. Sie wünsche sich vor allem eine Normalisierung des Unterrichts, aber auch, dass Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren geimpft sind: "Das würde die Sache sicherlich noch vereinfachen."