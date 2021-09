- Münch: Die CDU braucht jetzt einen Umkehrschub

Die Umfragewerte von Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sind im Keller. Nun versucht er sich mit einem "Zukunftsteam" im Rücken die Wählergunst drei Wochen vor der Bundestagswahl zurückzuerkämpfen. Aus sicht der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch kommt der Schrit zu spät.



Laschet habe sich bei seinem sogenannten "Zukunftsteam" bewusst gegen amtierende Kabinettsmitglieder entschieden, so Münch. Sie vermisse bei der Aufstellung des Teams vor allem den Aspekt des Sozialen.



Politologin: Laschets "Zukunftsteam" kommt zu spät





Münch sagte, die Präsentation des "Zukunftsteams" komme "zu spät". Zudem sei die Rechnung, mit Friedrich Merz einen bestimmten Teil der Union für sich einzunehmen, nicht recht aufgegangen: "Man kann aus Sicht der CDU sagen: Besser spät als nie. Jetzt werden zumindest vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Inhalte in den Vordergrund gestellt – und nicht nur Herr Merz", sagte die Politikwissenschaftlerin.



In diesem Jahr wird mehr Briefwahl erwartet – dies sei für alle Pateien, aber besonders für Armin Laschet problematisch. Denn die CDU brauche einen "Umkehrschub" so Münch, und wenn jetzt schon vermehrt vor dem eigentlichen Wahltermin gewählt werde, sei das nachteilig.



Neuorientierung für Wählerinnern und Wähler nach dem Ende der Merkel-Ära





Die diesjährige Wahl bringe neue Optionen mit sich, da Angela Merkel nicht mehr antritt. "Da fehlt es so ein bisschen an der Orientierung und da kommen (...) viele Wähler auch in einen Konflikt", so Münch. Wählerinnen und Wähler haderten, ob sie den Programmen und der Partei oder einer Person ihre Stimme geben sollten. Die scharfe Abgrenzung der CDU nach links versteht die Politikwissenschaftlerin so, als dass damit noch einmal das Profil der Partei Richtung Stabilität geschärft wird: "(...) Daran versucht man anzuknüpfen, weil man ansonsten eben durchaus ein bisschen verzweifelt ist."