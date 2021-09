- Bahn: "Fahrgäste sind Opfer der Machtinteressen der GDL"

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer geht vorerst weiter.



Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main hat am Abend einen Eilantrag der Deutschen Bahn gegen den Ausstand abgelehnt. Das Unternehmen hat Berufung eingelegt. Darüber verhandelt das Hessische Landesarbeitsgericht am Vormittag.



Bahnsprecher sagte Achim Stauß, die Bahn habe ihr Angebot mehrfach nachgebessert. Die Verantwortung für die gerichtliche Auseinandersetzung wies er der GDL zu.