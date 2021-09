Europa in Afghanistan: Mit Geld "Hilfe zur Selbsthilfe" ermöglichen

Die EU-Außen- und Verteidigungsminister machen vor allem eines deutlich: Europa wird künftig eigenständiger und unabhängiger von den USA handeln müssen. Friedensforscherin Margret Johannsen ist sich sicher: Die Lösungen von Konflikten am Beispiel Afghanistan sind nicht militärischer, sondern finanzieller Art.



Margret Johannsen - Professorin beim Hamburger Institut für Friedensforschung - hält wenig von der Idee einer schnellen militärischen Eingreiftruppe, um Konflikten wie jenen in Afghanistan zu begegnen. "Das ist ein Rezept für Versagen", so Jahnnsen. Der Versuch sei in der Vergangenheit durch andere Staaten schon schief gegangen. Zudem sei das "Afghanistan-Debakel" sei keine militärische Angelegenheit.

Geld für Hilfe zur Selbsthilfe



Am Beispiel der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan solle man eher analysieren, wie sich die einzelnen Gruppierungen zu den Herrschern verhielten, meint Johannsen. Eine Lehre sei: Einen neuen Staat zu errichten, gelinge von außen nicht. Stattdessen sollte man versuchen mit finanziellen Mittel zu beeinflussen und "Hilfe zur Selbsthilfe" zu ermöglichen.

Verteidigungsminister für mehr militärische Macht Europas

Die militärische Abhängigkeit von den USA beim Evakuierungseinsatz in Afghanistan hatte in der EU die Diskussion über den Aufbau einer schnell einsatzfähigen Eingreiftruppe befeuert. Bei einem Verteidigungsministertreffen in Slowenien warben mehrere Teilnehmer dafür, Konsequenzen aus den Ereignissen der vergangenen Wochen zu ziehen und die europäischen Verteidigungsfähigkeiten auszubauen. Unter anderem geht es eine Initiative für eine mindestens 5000 Soldaten starke Interventionseinheit.

(mit dpa)