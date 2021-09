ODEG: Mobil in der Region trotz GDL-Streik

Seit Donnerstagmorgen streiken die GDL-Lokführer – doch private Betreiber wie die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) fahren in der Region, denn ihre Lokführer streiken derzeit nicht. Lars Gehrke ist einer der ODEG-Geschäftsführer und hofft, dass das Vertrauen in den Bahnverkehr trotz allem erhalten bleibt.

Die ODEG-Lokführer streiken nicht, weil sie einen anderen Tarifvertrag haben als jene der GDL, sagte Gehrke. Man habe einen eigenen Konzerntarifvertrag für die Unternehmensgruppe sowie einen Haustarifvertrag bei der ODEG, der bis Anfang 2023 gültig ist. Gehrke sagte, aus seiner Sicht sei der Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der GDL ein "komplexeres Thema", doch er stecke hier nicht in den Details.



Züge der ODEG fahren trotz GDL-Streik regulär





Bei der ODEG läuft es in der Streikzeit in Berlin und Brandenburg gut - die Trassen seien etwas freier, die Züge kämen gut durch. Es sei etwas voller als normal, denn das Unternehmen könne nicht mehr Züge auf die Schienen schicken. Reisende müssten aber nicht befürchten, dass die Tickets der ODEG "ausgebucht" werden, so Gehrke, denn das Unternehmen fahre unter anderem im Auftrag des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB). Dieser lege die Fahrpreise fest.



Gehrke: Vertrauen der Bahnreisenden ist wichtig



Prinzipiell seien Streiks aber "vernünftig" und demokratisch, sagte Gehrke, auch wenn Arbeitskämpfe nicht überall Zuspruch fänden. Er hofft jedoch, dass das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in den Bahnverkehr nun nicht wieder zunichte gemacht werde, nachdem sich die Branche gerade erst von der Corona-Krise etwas erholt habe.