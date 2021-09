- Finanzexperte: Es geht darum schwere Steuerstraftaten aufzudecken

Die Einführung eines anonymen Online-Hinweisportals für Steuervergehen in Baden-Württemberg sorgt für heftige Kritik, vor allem bei Union und FDP. Für Thomas Eigenthaler klingt das nach "Wahlkampfgetöse" – anonyme Hinweise waren schon davor möglich und sind sinnvoll, sagt der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG).

"Ich kann die ganze Aufregung gar nicht verstehen", sagt Eigenthaler. "Ich verbuche das unter Wahlkampfgetöse ab." Kritik, die eine Meldung zum Steuerbetrug in die Nähe von "Stasimethoden" rücke, empfinde er als Geringschätzung der Arbeit von Finanzexpertinnen und -experten. Diese könnten Falschmeldungen und werthaltige Hinweise professionell voneinander unterscheiden, sagte der DSTG-Vorsitzende. Zudem sei das Ganze nicht neu, es gebe anonyme Anzeigen, seit es auch Finanzämter gibt, so Eigenthaler.



Vielzahl von Steuer-Anzeigen erwartet





Der Steuerexperte geht davon aus, dass in der aktuellen Woche eine Vielzahl von Anzeigen gemacht werden - einfach auch, weil das Portal nun bekannter ist. Durch das Online-Portal würden auch die Anzeiger in die Pflicht genommen, Nachweise für ihre Behautpungen zu liefern.



Eigenthaler: Steuerverbrechen sind eine schwere Straftat





Eigenthaler distanzierte sich vom Begriff des "Denunziantentums". Diesen wende man aus seiner Sicht eher bei Nichtigkeiten an, die nicht einmal strafwürdig sind, "aber wir reden hier doch über Straftaten." Für eine schwere Steuerhinterziehung drohe eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren. "Es ist der Auftrag des Staates, diese Dinge zu untersuchen und abzuurteilen", so der Steuerexperte. Die Behörden hätten, so Eigenthaler, vorrangig Interesse an den "großen Fischen" - er nannte als Beispiele den Cum-Ex-Skandal, Umsatzsteuer-Karussellbetrug und Geldwäsche. Die Anonymität schütze dabei auch die Anzeigensteller vor Bedrohungen oder Nachteilen, so der Finanzspezialist.

