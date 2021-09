- "Tarifeinheitsgesetz verschärft Auseinandersetzung"

Der Streik bei der Bahn wird trotz eines neuen Tarifangebotes fortgesetzt.

Das hat der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselsky, am Morgen in der ARD bekräftigt. Man habe das jüngste Angebot geprüft, auch dieses sei nicht annehmbar, so Claus Weselsky.

Die Bahn hatte gestern angeboten, eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro zu zahlen und die Laufzeit des Tarifvertrags zu verkürzen.

Weselsky kritisierte, für das laufende Jahr gebe es eine Nullrunde. Einkommenssteigerungen und die Corona-Prämie sollten erst später gezahlt werden. Außerdem sollten sie laut Bahn nicht für neue Mitglieder der GDL gelten – das sei rechtswidrig.

Der jüngste bundesweite Streik im Personenverkehr hat in der Nacht begonnen. Er soll bis Dienstag früh dauern.